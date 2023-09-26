Жителя Красноярска и его сыновей подозревают в организации притона

В Красноярском крае задержан отец и двое его сыновей по подозрению в организации проституцией, сообщает краевая прокуратура.

Правоохранители задержали родственников с поличным – они организовали массажный салон с интим услугами в Советском районе краевого центра. На момент проверки в помещении находились две девушки 1997 года рождения и администратор.

По предварительным данным, местный житель 1965 года рождения вместе со своими сыновьями 1996 и 2002 года рождения привлекал девушек под видом объявлений о наборе массажисток. В отношении фигурантов дела возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 240 (вовлечение в занятие проституцией, максимальное наказание – лишение свободы до 6 лет) и ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией).

Организатора притона поместили под домашний арест, его сыновьям запретили определенные действия. В настоящее время устанавливается количество девушек, вовлеченных в занятие проституцией.

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Александр Киселев