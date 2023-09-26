Экс-губернатор Омской области Александр Бурков переходит на работу в УВЗ

Экс-глава Омской области Александр Бурков займет руководящий пост на предприятии Уралвагонзавод (УВЗ, входит в «Ростех»). Назначение состоится в ближайшее время, сообщает «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ

Уроженец Свердловской области Александр Бурков занимал пост главы Омской области с октября 2017 года по март 2023 года. Его предыдущая политическая карьера была связана с Уралом. В 2008 году он возглавил свердловское областное отделение партии «Справедливая Россия», дважды избирался от нее депутатом Госдумы РФ. В сентябре 2018-го Александр Бурков выиграл губернаторские выборы, набрав 82,56% голосов. Уходя в отставку, господин Бурков сообщил в своем Telegram-канале, что «по согласованию с руководством страны я перехожу на новое место работы. По-прежнему остаюсь в команде нашего президента».

Концерн Уралвагонзавод — крупнейший в России разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники, а также грузового подвижного состава.

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Анна Егорова