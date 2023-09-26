НАФИ: 45% россиян сталкивались с профессиональным выгоранием

45% работающих россиян сталкивались с профессиональным выгоранием, 15% (более 13 млн россиян) испытывают его в настоящий момент, следует из результатов исследования аналитического центра НАФИ, которые приводит РБК. Почти половина респондентов (42%) считают главной причиной выгорания нервное напряжение на работе.

В опросе НАФИ участвовали 1000 трудоустроенных россиян от 18 лет.

Чаще всего с выгоранием, согласно данным опроса, сталкиваются женщины (55%), работники госслужбы (76%), занятые в сфере добычи полезных ископаемых (68%) и образования (59%), руководители среднего звена (58%) и квалифицированные специалисты (52%).

Среди факторов, приводящих к выгоранию, респонденты также отметили неадекватную оценку результатов работы, включая отсутствие обратной связи и заниженные оценки. Этот фактор указали 31% опрошенных. 22% респондентов назвали среди причин переработки и конфликты с руководством и коллегами.

Лусине Баласян