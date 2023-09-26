В Хакасии пятеро подростков потерялись в тайге

25 сентября жители деревни Нижний Матур в Хакасии 2008, 2009 и 2010 годов рождения ушли в тайгу за орехами. Подростки не выходили на связь больше 10 часов, сообщили в МЧС. Спасатели организовали поиски, подростки были найдены спустя примерно четыре часа.

«Самостоятельно найти детей у родственников не получилось. За помощью они обратились в МЧС России»,— говорится в сообщении МЧС России.

Потерявшихся подростков искали с земли и воздуха. К поискам привлекли 39 человек и 5 единиц техники. «Юноши обнаружены в 7 километрах от деревни Нижний Матур»,— сообщили в МЧС.

Лусине Баласян