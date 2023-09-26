Горожанам измерят толерантность

В Казани только 62% жителей толерантно относятся к другим национальностям. Об этом говорится в проекте новой программы по укреплению гражданского согласия в городе до 2030 года. За семь лет ее реализации, как ожидается, уровень толерантности вырастет незначительно: до 62,75%. При этом в аналогичной программе Татарстана, в целом по республике уровень толерантности уже через два года должен составить 95%. Как считают эксперты, в Казани как в крупном городе «могут быть сложности с мигрантами». Однако между русскими и татарами, по их мнению, «напряжения нет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Мэрия Казани подготовила новую муниципальную программу по укреплению гражданского согласия в городе, рассчитанную на 2024–2030 годы. Сейчас проект постановления исполкома Казани проходит антикоррупционную экспертизу.

Целью программы является «реализация государственной национальной политики в Казани, укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия». В частности, чиновники планируют содействовать «сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей», совершенствовать взаимодействие с институтами гражданского общества. Формировать «общероссийскую гражданскую и татарстанскую идентичности», воспитывать в горожанах культуру межнационального общения. Также планируется поддержка русского языка как государственного в РФ и языка межнационального общения, а также «создание условии для сохранения, изучения и развития родных языков». Чиновники хотят обеспечить «паритетное функционирование государственных языков» Татарстана, как это предусмотрено законодательством республики.

«Казань — это столица многонациональной республики, где проживают более 115 национальностей. Основные этнические группы города Казани: русские, татары, чуваши, украинцы, азербайджанцы, марийцы и другие»,— говорится в проекте программы. Ее авторы указывают, что в Казани работают 200 религиозных организаций: 97 — исламские, 57 — православные, четыре — старообрядческие, 34 — протестантские, две — иудейские. Также есть по одной организации у католиков, армянской апостольской церкви, мормонов, бахаи, кришнаитов и буддистов. Служения проводятся в 149 храмах (в Казани 75 мечетей, 51 православный храм, пять старообрядческих культовых объектов, 15 церквей других христианских направлении, одна синагога, молельные дома Бахаи и Кришны).

«Татарстан и Казань, являясь одними из наиболее многонациональных субъектов Российской Федерации, сохраняют стабильность и гармонию в межнациональных отношениях»,— отмечается в документе. При этом Казань «по-прежнему остается привлекательным регионом для трудовой миграции». «Комфортная экономическая ситуация и спокойствие в поле межнациональных и межконфессиональных отношении располагают людей выбирать город в качестве площадки для зарабатывания денег или постоянного проживания с семьей»,— сказано в программе.

План мероприятий предполагает проведение различных курсов, семинаров и тренингов «для повышения профессионального уровня муниципальных служащих», в том числе на тему профилактики экстремизма и терроризма. Чиновники планируют оказывать содействие Татарстанскому митрополиту РПЦ и Духовному управлению мусульман республики в проведении социальных и благотворительных мероприятий, а также ежемесячно проводить мониторинг религиозной ситуации «с целью предотвращения конфликтных ситуаций в этой сфере». Городские власти планируют провести конкурсы на знание основ православной и мусульманской культур и конкурс «Лучшие культовые объекты Казани». Также в плане есть мероприятия в Международный день родного языка (21 февраля), День родного языка (26 апреля) и День русского языка (6 июня), проведение конкурсов «Татар кызы», «Татар егете» и «Добрый молодец», «Красна девица». Будут организованы курсы татарского языка, КВН на татарском языке и спортивные занятия на татарском языке.

Конечные результаты программы к 2030 году не сильно будут отличаться от текущей ситуации в городе. Так, если в 2023 году 72,75% жителей оценивают межнациональные отношения в городе как благоприятные, то через семь лет этот показатель должен вырасти до лишь до 72,9%. Количество тех, кто положительно оценивает межконфессиональные отношения в Казани, согласно ожиданиям авторов программы, вырастет с 68,25% до 69%.

Уровень толерантного отношения к другим национальностям в Казани должен вырасти с 62% до 62,75%. То есть, видимо, более 37% казанцев останутся нетолерантными. Также к 2023 году 70,1% горожан должны быть удовлетворены «реализацией своих этнокультурных потребностей» (сейчас 68,8%).

Примечательно, что индикаторы муниципальной программы гораздо ниже, чем республиканской программы реализации национальной политики (принята до 2025 года). Она предусматривает, что «уровень толерантного отношения к представителям другой национальности» через два года по всей республике достигнет 95%. При этом доля тех, кто положительно оценивает состояние межконфессиональных отношений, составит 85,4%. Доля жителей республики, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, — 83,4%.

«Казань, конечно, толерантный город. Другое дело, что в республике определенных показателей можно достичь за счет сельской местности. Транслировать ценности среди жителей сел будет легче»,— говорит политолог Руслан Айсин (признан иностранным агентом). По его словам, «в городе больше самостоятельно мыслящих людей, им сложно установки навязать». Кроме того, Руслан Айсин, считает, что в Казани как в крупном городе «могут быть сложности с мигрантами». «Из-за нехватки кадров так или иначе будет наращивание количества мигрантов, в том числе из других регионов РФ. Соответственно, все равно будет какое-то небольшое напряжение»,— полагает он. При этом господин Айсин считает, что между русскими и татарами «напряжения нет»: «Пазлы за несколько столетий сошлись».

Кирилл Антонов