Polymetal подешевеет от пошлин

Введение в России гибкой экспортной пошлины снизит стоимость продажи российской части бизнеса производителя драгметаллов Polymetal Int. По мнению менеджмента компании, дисконт будет не катастрофическим, но существенным. При этом там сохранили намерение продавать бизнес целиком, чтобы сохранить синергетический эффект. Эксперты считают такое решение правильным. Но сроки сделки могут затянуться как минимум до середины следующего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Polymetal Int. (головная структура АО «Полиметалл») может заплатить $30–40 млн экспортной пошлины до конца текущего года и $100–130 млн в 2024 году, следует из материалов компании. Гибкая ставка с привязкой к курсу рубля начнет действовать с 1 октября при курсе доллара выше 80 руб.: 4% при 80–85 руб. за доллар, 4,5% — при 85–90 руб., 5,5% — при 90–95 руб. и 7% — при превышении 95 руб. Сейчас рубль торгуется около отметки в 96 за доллар. На фоне этого, по оценке Polymetal, свободный денежный поток компании снизится из-за введения пошлины на $25–35 млн в текущем году и еще на $70–100 млн в 2024 году.

Как заявил главный исполнительный директор компании Виталий Несис, введение пошлины окажет ощутимое негативное воздействие на цену российских активов, которые компания выставила на продажу. Речь идет о восьми производственных активах и четырех проектах развития, включая одно из крупнейших в мире месторождений платиноидов Викша в Карелии. В компании не ждут катастрофического дисконта, но их стоимость будет ниже исторических мультипликаторов. Их стоимость оценивалась в $1,5–2,3 млрд без учета чистого долга.

По словам господина Несиса, ими интересуется несколько потенциальных покупателей из России и Китая. «Санкционный статус российского бизнеса — важный фактор для структурирования продажи,— наверное, отпугнет некоторых покупателей,— говорит Виталий Несис.— Но я уверенно говорю, что сделка состоится. Интерес большой... Аппетит на санкционный риск разный, у некоторых участников рынка он ненулевой».

1,7 миллиона унций золотого эквивалента составляет прогноз производства Polymetal на 2023 год

Топ-менеджер отметил, что увеличение фискальной нагрузки повлияет и на сроки проведения сделок, которые сместились «немного в будущее». Ранее продать активы в России, на которые приходилось 68% общего производства и 53% EBITDA в 2022 году, Polymetal рассчитывал в течение полугода, но теперь речь идет о девяти месяцах.

При этом компания не поменяла свое решение о продаже активов исключительно в виде целого бизнеса и не намерена распродавать их по частям. «Таким образом мы значительно упрощаем структуру сделки, можем контролировать сроки. Мы продаем бизнес, а не коллекцию активов, не уничтожаем стоимость компании, которая ценна также своей командой»,—пояснил господин Несис.

Сергей Жителев из ИК «ВЕЛЕС Капитал» напоминает, что «Полиметалл» выпустил сильную финансовую отчетность по итогам первого полугодия 2023 года. Увеличение объема продаж в сочетании с повышением цены на добываемые металлы, а также умеренные темпы роста себестоимости позволили компании значительно улучшить финансовые показатели, говорит он. Так, скорректированная EBITDA по МСФО выросла на 31%, до $559 млн, выручка — на 25%, до $1,3 млрд, из которых 70% было заработано в России. Скорректированная чистая прибыль выросла на 28% — до $261 млн против чистого убытка в $321 млн за первое полугодие 2022 года.

Эксперт считает решение о продаже российского бизнеса целиком логичным с учетом синергетического эффекта и ценности команды менеджмента.

Компания «Мои инвестиции» сохраняет «осторожный взгляд на акции Polymetal», учитывая корпоративные риски, связанные с продажей российских активов. Между тем, отмечают там, сейчас бумаги золотодобытчика торгуются на привлекательных уровнях — с мультипликатором EV/EBITDA 2.9x (дисконт 50% к среднеисторическим уровням) и доходностью FCF в 20%.

Ольга Мордюшенко