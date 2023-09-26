Медведев: прорабатывается использование загранпаспортов для получения госуслуг

Власти прорабатывают возможность использовать загранпаспортов для получения госуслуг. Об этом замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил на заседании комиссии по вопросам миграционной политики.

«Всесторонне будет проработан вопрос использования гражданами России заграничных, а не только внутренних паспортов для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг»,— написал он на своей странице «ВКонтакте».

На заседании господин Медведев также сказал, что мигранты — «важные трудовые ресурсы». Однако, по словам замруководителя Совбеза, их пребывание в России порождает преступность и конфликты иностранцев с местными жителями, чего «допускать нельзя».

18 сентября президент Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте». Указом в отдельных случаях приравнивалось предъявление документов, удостоверяющих личность, в электронной форме с помощью мобильного приложения «Госуслуги» к предоставлению бумажной версии паспорта.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Паспорта переводят в “цифру“».

Петр Бузлаев