До конца приема заявок на премию «Коммерсантъ года — 2023» осталось пять дней

Прием заявок на ежегодную деловую премию «Коммерсантъ года — 2023» завершится через пять дней — 30 сентября. Напомним, к участию допускаются субъекты МСБ, зарегистрированные на территории Свердловской области и продемонстрировавшие положительную динамику выручки по итогам 2022 года.

Отбор лауреатов премии происходит в восьми номинациях:

«Пищевое производство и сельское хозяйство»,

«Обрабатывающее производство»,

«Строительство и проектирование»,

«Торговля»,

«Услуги»,

«Креативные индустрии и IT»,

«Внутренний туризм»,

«Мой бизнес. Стартап года».

Определять победителей оргкомитет будет не по субъективным оценкам общественных деятелей и лидеров мнений, а по точным критериям — положительной динамике выручки и увеличению количества рабочих мест. Проверка данных будет осуществляться через сервисы Картотека.ру и «Контур.Фокус». Исключением станет специальная номинация «Мой бизнес. Стартап года». Для нее предусмотрен отдельный тип заявки, в рамках которой предполагается презентация компании. Оценка в данной номинации будет экспертной.

Благодаря своему авторитету деловая премия «Коммерсантъ года» сформировала новую традицию чествования достижений уральского бизнеса, подчеркивает генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова. Вместе с издательским домом соорганизатором премии выступает Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой Бизнес»). Он также является инициатором специальной номинации «Мой бизнес. Стартап года», а партнером номинации «Строительство и проектирование» — СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций». Премия «Коммерсантъ года — 2023» проходит при поддержке регионального правительства, ее официальным партнером стал Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР).

Торжественная церемония награждения состоится 19 октября в креативном кластере «Домна». Главной наградой для лауреатов станут ювелирные изделия в виде статуэток с символикой премии, изготовленные ювелирным домом Moiseikin.

Алексей Буров

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