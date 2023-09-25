В Краснодаре потушили загоревшиеся гаражи на улице Лузана

В Краснодаре потушили пожар в гаражах на улице Лузана. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 18:13. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился на площади 200 кв. м. Ликвидировать возгорание удалось к 20:43.

К тушению огня привлекли 17 человек и пять единиц техники. Данных о погибших и пострадавших нет.

Анастасия Донскова

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