Заварухин о разгроме «Авангарда»: «Мы упростили игровой план и смогли перевернуть исход матча»

Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Николай Заварухин на послематчевой пресс-конференции похвалил игроков за исполнение игрового плана, который поменялся по ходу встречи. За второй период команда отыгралась с 0:1 до 3:1, а итогом домашнего матча против «Авангарда» стал разгром 5:1.

«Тяжелое начало, потому что стартовый план с более активной игрой был разрушен соперником. Много было невынужденных ошибок, но мы упростили игровой план в перерыве и смогли перевернуть исход матча. В третьем периоде игрокам уже было проще играть, особенно из-за сильной поддержки болельщиков на протяжении всей встречи»,— прокомментировал Николай Заварухин.

Главный тренер ХК «Автомобилист» пообещал поздравить перед вылетом на гостевой матч против ярославского «Локомотива» (встреча пройдет 27 сентября) защитника команды Александра Севостьянова, забившего первый гол за команду. Шайба была заброшена с половины поля «Автомобилиста» «Авангарду» в начале третьего периода. «Веселый получился гол, я никогда бы не подумал, что он будет таким»,— признался господин Севостьянов.

Главный тренер ХК «Авангард» Михаил Кравец заявил: «К сожалению, счет выглядит разгромным, хотя по игре он мог быть другим, но было много индивидуальных ошибок и неисполнения плана на игру».

По статистике «Автомобилист» превзошел «Авангард» по броскам в створ (33 на 26), вбрасываниям (33 на 22). Команда из Омска чаще использовала силовые приемы (16 на 12) и получила в два раза больше штрафов (12 на 6). Заблокировали броски команды одинаковое количество раз (17).

Александр Стародумов