ХК «Автомобилист» разгромно победил «Авангард»

Хоккейный клуб «Автомобилист» (5 место) победил соседа по турнирной таблице ХК «Авангард» (6 место) из Омска в восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1 (0:1; 3:0; 2:0). Матч проходил в Екатеринбурге на КРК «Уралец».

В первом периоде Омский «Авангард» усиленно прижимал хозяев к своим воротам и забил шайбу на 12 минуте. Ее забросил нападающий Денис Венгрыжановский. «Автомобилист» впоследствии провел серию атак и был в большинстве 2 минуты, но не забил ответный гол.

ХК «Автомобилист» первой же атакой забросил шайбу на 16 секунде второго периода (отличился Стефан Да Коста). На седьмой минуте с пятака хозяева реализовали еще один момент (забил Брукс Мэйсек). Через 30 секунд екатеринбуржцы поймали соперника на ошибке и забросили третью шайбу (отличился Андрей Обидин).

В третьем периоде «Автомобилист» забил гол с половины поля в пустые ворота «Авангарда» (отличился Александр Севостьянов). В следующей атаке нападающий хозяев въехал в ворота соперника вместе с их вратарем и шайбой, счет на табло стал разгромным (дубль забил Андрей Обидин).

Следующий матч ХК «Автомобилист» проведет 27 сентября в гостях против «Локомотива» из Ярославля.

Александр Стародумов

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