Футболист «Спартака» Квинси Промес не имеет проблем с российской полицией, он находится в расположении команды, опубликованное видео с ним из отдела полиции — годичной давности, заявил глава пресс-службы московского футбольного клуба Дмитрий Зеленов.

Ранее в Telegram-канале Mash было опубликовано видео с Промесом, который в резкой форме выясняет отношения с сотрудниками полиции в одном из отделов внутренних дел. Согласно сообщению источника, голландский полузащитник прибыл в отдел полиции, чтобы помочь своим друзьям.

«У Квинси Промеса нет никаких проблем с российской полицией. Он находится в расположении команды и готовится к матчу с "Крыльями". Видео, о котором идет речь, годичной давности — тогда Квинси действительно приезжал выяснять, что произошло с его товарищами — и на этом видео не видно никаких противоправных действий, четко ничего не слышно. Это, что называется, совсем другая история»,— говорится в заявлении Дмитрия Зеленова журналистам.

В июне стало известно, что суд Амстердама приговорил Квинси Промеса к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами. Инцидент произошел в июле 2020 года. По данным СМИ, игрок поссорился с двоюродным братом в ходе вечеринки и ударил его ножом. 12 июля пресс-служба суда сообщила, что Промес подал апелляцию. По другому делу футболист обвиняется в причастности к контрабанде кокаина.

«РИА Новости»