Миланская неделя отметилась дебютами

В Милане завершилась Неделя моды. За последнюю неделю коллекции весна-лето 2024 представили Prada, Gucci, Bottega Venetta, Tod’s, Fendi, Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo и другие модные дома. В Милане первую коллекцию в качестве креативного директора Gucci представил Сабато де Сарно. Он занял пост в январе 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alessandro Garofalo, Reuters Фото: Alessandro Garofalo, Reuters

Чьи показы были самыми запоминающимися? И что теперь в тренде? Итоги миланской недели моды “Ъ FM” попросил подвести бренд-директора Fashion Factory Анну Дубровину:

«Обозначить какие-то специальные тренды по итогам Недели моды становится все сложнее. Есть бренды, которые выступили с очень крутыми, достойными коллекциями — в первую очередь Prada, прекрасная коллекция Bottega Veneta, очень сильная линейка от Jil Sander, спокойная, но в то же время намного менее безопасная и силуэтная коллекция Loro Piana, которую презентовали в формате презентации.

Но самым большим, ожидаемым событием была дебютная коллекция нового дизайнера дома Gucci. Опять же, судя по консолидированному мнению и fashion-редакторов, и модной тусовки, коллекция, скажем так, безопасная. Она не провальная, но такого, чтобы все поняли, что присутствовали при рождении чего-то нового и совершенно уникального для бренда, нет. С другой стороны, как раз задачей дизайнера было преодолеть планку в $15 млрд выручки».

Другой дебют Миланской недели моды — коллекция Tom Ford. В роли креативного директора выступил Питер Хокингс. Редакционный директор издания Blueprint Александр Перепелкин отмечает, что этот показ может вернуть интерес клиентов к бренду:

«Главный итог Недели моды — это большая череда дебютов. Например, Питера Хокинса на позиции креативного директора Tom Ford после продажи Томом Фордом собственной марки и дебют Сабато де Сарно в роли креативного директора дома Gucci. Если дебют Питера Хокинса, на мой взгляд, можно назвать довольно удачным, потому что 25 лет работы рука об руку с Томом Фордом показали, что он назубок выучил ДНК модного дома. Несмотря на то, что она не всем покажется мегаактуальной, коллекция идеально отшита.

Преданные клиенты, собственно, Tom Ford, я уверен, с радостью вернутся в магазины. Много было разговоров перед дебютом нового креативного директора Gucci. Нам обещали, что мы заново влюбимся в Gucci, что это будет переворот. И этого, конечно, не произошло. Коллекция неплохая, но довольно коммерческая».

Следующая неделя моды уже стартовала в Париже. С 25 сентября по 3 октября коллекции представят Dior, House of Balmain, Balenciaga, Valentino и другие модные дома.

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Дарья Фоменко