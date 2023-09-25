В петербургском ЖК «Лондон парк» обнаружили очаг кори

В ЖК «Лондон парк» в Выборгском районе Санкт-Петербурга обнаружен очаг кори, сообщили на официальном сайте городской поликлиники №97 Выборгского района.

Очаг инфекции обнаружен в доме по адресу: проспект Просвещения, д.43 стр. 1. Начиная с 24 сентября сотрудники поликлиники обходят квартиры и опрашивают жителей. Специалисты уточняют информацию о наличии у жильцов вакцины от кори. Если сертификата о прививке у местного жителя нет, ему предлагают либо пройти вакцинацию, либо сдать кровь на антитела.

В поликлинике напомнили о симптомах кори: кашель и насморк, конъюнктивит, упадок сил, лихорадка, снижение аппетита, белые пятна на слизистой щек, высыпание пятнисто-папулезной сливной сыпи с 4-5 дня болезни. При появлении этих симптомов больному рекомендуется оставаться дома и вызвать на дом участкового терапевта.

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