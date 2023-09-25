Экс-губернатор Омской области Александр Бурков будет работать на УВЗ

Уралвагонзавод (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») примет на работу бывшего губернатора Омской области Александра Буркова. Об этом «Ъ-Урал» рассказал источник в «Ростехе». На какую должность претендует господин Бурков, он уточнить затруднился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бурков

Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ Александр Бурков

Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ

В 1994 — 1996 годах Александр Бурков занимал пост депутата в Свердловской областной думе. С 1995 по 1998 год он работал заместителем председателя правительства Свердловской области — председателем комитета по управлению госимуществом. В 1999 году господин Бурков возглавил совет движения «За социальные гарантии трудящихся "Май"». Участвовал в выборах губернатора Свердловской области 1999 года, на которых во втором туре проиграл действующему главе региона Эдуарду Росселю (63,09% голосов), набрав 28,26%.

В 2000 — 2007 годах господин Бурков занимал пост депутата Свердловской областной думы. Александр Бурков избирался депутатом Госдумы V, VI и VII созывов от «Справедливой России». В 2017 году президент России Владимир Путин назначил господина Буркова врио губернатора Омской области после ухода главы региона Виктора Назарова в отставку по собственному желанию. На сентябрьских выборах 2018 года господин Бурков был избран главой региона, набрав 82,56% голосов. В 2023 году он покинул пост губернатора по собственному желанию.

В 2022 году Александр Бурков посетил «Омсктрансмаш» (входит в госкорпорацию «Ростех») — крупнейшее предприятие России по разработке, производству, модернизации и ремонту бронетанковой и инженерной техники. В ходе визита господин Бурков заявил, что в 2021 году «Омсктрансмаш» стал крупнейшим по выручке среди всех омских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Василий Алексеев

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