Омич разобрался с семьей

В Омской области житель рабочего поселка Любино подозревается в убийстве трех человек — двоих своих малолетних детей и брата жены. Мужчина расстрелял их из охотничьего ружья. Поводом стала ссора с супругой, которая потребовала развода. Во время расправы женщина с еще двумя детьми смогла убежать из дома. Совершив преступление, мужчина покончил с собой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Следователи СУ СКР Омской области устанавливают обстоятельства убийства трех человек в поселке Любино. По факту убийства двух и более лиц, в том числе малолетних, правоохранители возбудили уголовное дело. В преступлении подозревается 34-летний местный житель, который, по версии следствия, из ревности и нежелания разводиться, решил избавиться от всех членов семьи. По предварительной информации, его развод с супругой длился более полугода.

Вечером 24 сентября мужчина, проживающий все это время с матерью по другому адресу, пришел в частный дом, где в этот момент находилась его 30-летняя супруга с родным братом и четырьмя детьми. Подозреваемый предложил женщине вновь съехаться, однако получил отказ. Разозлившись, он взялся за охотничье ружье. Первый выстрел он произвел в брата супруги, ранение оказалось смертельным. Испугавшись, женщина схватила малолетнюю дочь за руку и побежала к соседям, крикнув остальным детям убегать.

Второй выстрел глава семьи произвел в спину трехлетнего сына, а затем, догнав за оградой старшего — пяти лет, выстрелил ему в голову. После того как нападавший понял, что его жене и двум другим детям (одного года и семи лет) удалось сбежать, мужчина покончил жизнь самоубийством.

По факту произошедшего следователями возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч.» 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних). Как сообщили правоохранители, семья характеризовалась положительно, на учете в органах попечительства не состояла. Согласно информации следствия, подозреваемый был охотником и хранил ружье в сейфе. Мужчина работал вахтовым методом, в то время как женщина уже несколько лет была в декрете.

Прокуратура Омской области взяла на особый контроль расследование уголовного дела. Ведомству предстоит проверить соблюдение законодательства органами системы профилактики, лицензионно-разрешительного законодательства по факту хранения огнестрельного оружия. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал заместитель прокурора Омской области Дмитрий Попов, а также прокурор Любинского района Омской области Николай Полищук.

Лолита Белова