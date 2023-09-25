СКА поживился очками на Дальнем Востоке

СКА удачно проводит дальневосточное турне в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В понедельник, 25 сентября, армейцы одолели во Владивостоке местный «Адмирал» со счетом 2:1. До этого разгромили в Хабаровске «Амур» 4:0. С учетом успеха в последней домашней игре с «Северсталью», которую СКА выиграл 4:1, это уже третья победа подряд. Команда оправилась от кризиса на старте сезона, когда потерпела пять поражений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СКА пришел в себя и показывает хоккей, который позволяет побеждать

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ СКА пришел в себя и показывает хоккей, который позволяет побеждать

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Игра СКА на старте сезона напоминает американские горки. Сначала было две победы (над «Динамо», «Ладой»), потом — пять поражений (от «Торпедо», «Локомотива», «Спартака», «Динамо», «Сибири»), и вот пришла пора новой победной серии. Она началась в домашнем матче с «Северсталью» и продолжилась в играх на Дальнем Востоке, где команда Романа Ротенберга встретилась с «Амуром» и «Адмиралом».

Специалисты объясняют такие «качели» тем, что состав СКА в межсезонье радикально поменялся и новым игрокам нужно время, чтобы сыграться. К этим причинам Роман Ротенберг, главный тренер армейцев, добавлял свои: тут были и перелеты, и травмы игроков, и плохой лед, и сломанные коньки, и судейство. Теперь, надо полагать, СКА пришел в себя и показывает хоккей, который позволяет побеждать. Его не назовешь каким-то красивым и эффектным, но, во всяком случае, бросается в глаза большое желание игроков добывать победы.

В лексикон главного тренера СКА вернулось слово «система». Оно как-то выпало из его речей, когда он комментировал проигранные петербуржцами матчи. В понедельник против «Адмирала» удачно сыграла тройка, в которой выступают Захар Бардаков, Николай Поляков, Валентин Зыков: первые двое отличились заброшенными шайбами, Зыков помогал передачами. И наставник СКА сказал, что другим игрокам СКА надо подтягиваться к этому звену. «Верим, что другие игроки тоже будут забивать и играть по нашей системе»,— сказал Ротенберг.

Надо сказать, что «Адмирал», который тренирует Леонид Тамбиев, бывший игрок СКА, выступавший за сборную Латвии, начал сезон очень неудачно. В девяти играх у «моряков» — семь поражений, включая проигрыш СКА. Хотя в последнем Кубке Гагарина «Адмирал» преподнес сенсацию, выбив из первого раунда уфимский «Салават Юлаев». Тогда же с новой силой вспыхнула дискуссия, в какой хоккей надо играть, чтобы добиваться успеха: в оборонительный, как «Адмирал», или в атакующий, как нижегородское «Торпедо», которым руководит прославленный в прошлом игрок Игорь Ларионов. Обе команды вылетели на стадии второго раунда Кубка Гагарина.

Сейчас «Адмирал» продолжает гнуть свою линию. Но результаты не приходят. Хотя в игре со СКА хозяева то и дело без оглядки бежали вперед, что вкупе с тем хоккеем, который старается показывать команда из города на Неве, давало хорошее зрелище. Игроки «Адмирала» хотели победить, чтобы заодно поднять настроение своему тренеру накануне дня рождения: Тамбиеву 26 сентября исполняется 53 года. Но СКА ни в какую не хотел проигрывать.

К тому же надежную игру показывал 20-летний голкипер гостей Артемий Плешков, на которого сейчас делают ставку тренеры. В Хабаровске, где СКА встречался в субботу с «Амуром», Плешков оформил свой первый «сухарь» на уровне КХЛ (СКА выиграл 4:0). В матче с «Адмиралом» канадский форвард хозяев Тейлор Граовац «пробил» голкипера армейцев уже на второй минуте. Но больше забить соперникам Плешков в этот день не позволил. Во втором периоде шайба заскочила в его ворота после броска Даниила Гутика. Судьи посчитали, что в этом эпизоде нападающий «моряков» сыграл высоко поднятой клюшкой.

На этом фоне сенсационно прозвучала новость о том, что в СКА переходит голкипер Никита Серебряков, который защищает цвета «Адмирала». Он здорово провел минувший сезон. Вчера в воротах у дальневосточников был Павел Хомченко, отразивший 40 бросков армейцев, а Серебряков, по словам тренера Тамбиева, «заболел». Теперь Серебряков, как сообщают источники,— без пяти минут игрок СКА. В обратном направлении — из Петербурга во Владивосток — проследует 19-летний голкипер Сергей Иванов. Он сыграл в этом сезоне за СКА три матча (против «Лады», «Динамо» и «Сибири»). Кроме того, у армейцев для последнего рубежа есть еще Дмитрий Николаев и швед Юхан Маттссон. Последний, правда, получил травму в домашнем матче с «Динамо». Это обстоятельство, возможно, повлияло на решение СКА оформить переход Серебрякова.

В среду, 27 сентября, команда из Петербурга сыграет в Новосибирске с «Сибирью», а потом отправится в гости к «Сочи», минскому «Динамо» и ЦСКА.

Кирилл Легков