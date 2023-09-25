В Нижнем Новгороде водителей маршруток лишили премий за проезд мимо остановок

Водителей шести маршрутных такси из четырех нижегородских транспортных предприятий лишили премий за то, что они не остановившись проезжают мимо остановок общественного транспорта. Об этом сообщает областной Центр развития транспортных систем (ЦРТС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ЦРТС, за минувшую неделю это нарушение было зафиксировано у водителей маршрута Т-83, который обслуживается группой компаний Мурвета Алиева, на маршруте Т-49, где работает компания «Автопарк НН», а также у маршруток Т-74 и Т-91 из ООО «Автолигатранс НН».

Аналогичное наказание руководство ГК «Мещеряков и К» применил к сотрудникам, работающим на маршрутах Т-45 и Т-59.

Андрей Репин