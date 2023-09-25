Петербургским студентам предоставят возможность разработать турмаршруты

Экскурсионные программы в Санкт-Петербурге расширятся за счет маршрутов образовательного туризма, которые разработают студенты. Для этого эксперты проведут для учащихся вузов мастер-классы по созданию собственного продукта. Также участники посетят занятия по проектированию, уточнили в пресс-службе правительства города.

Новый проект «Познавая, создавай будущее!» запускается на базе Санкт-Петербургского государственного экономического университета. По завершению курса студенты представят свои наработки специалистам. Лучшие проекты будут внедрены на туристском рынке.

Проект получил грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Содействие в информационном плане оказывает Конгрессно-выставочного бюро, подведомственное комитету по развитию туризма СанктПетербурга

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что кампанию по продвижению туризма в Петербурге признали лучшей в России. Северная столица стала обладателем награды в номинации «Лучшее представление города».

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