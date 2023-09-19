Кампанию по продвижению туристского Петербурга признали лучшей в России

Санкт-Петербург получил награду в номинации «Лучшее представление города» на туристической выставке в Москве, сообщили во вторник, 19 сентября, в пресс-службе СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро».

Ассоциация туроператоров России опубликовала топ-10 регионов страны, где наиболее активно продвигают туризм. Петербург вошел в список победителей, заняв первое место. В тройку лидеров также вошли Москва и Казань.

В 2022 году количество туристов в Петербурге превысило 8 млн человек, что на 33% больше, чем в предыдущем. В текущем году рост турпотока продолжается. По предварительным оценкам, в январе-июле 2023 года город посетили 5,3 млн человек.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге иностранный турпоток вырос на 37%.

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