В ярославский суд направлено дело об избиении подростка

В Ярославский районный суд направлено уголовное дело в отношении двух мужчин, которые обвиняются в избиении 15-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК, группа «Жесть Ярославль» Фото: ВК, группа «Жесть Ярославль»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в июне в поселке Дубки Ярославского района 34-летний и 49-летний мужчины около футбольного поля избили подростка, который сделал им замечание из-за использования в речи ненормативной лексики.

«В результате противоправных действий здоровью подростка причинен вред средней тяжести»,— уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Мужчины обвиняются по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений). Обе статьи подразумевают лишение свободы. Дело направлено в суд для рассмотрения.

Алла Чижова