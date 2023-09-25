Турпоток из России в Турцию вырос почти на 45% за восемь месяцев

По итогам января—августа иностранный турпоток в Турцию увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Страну посетили 36,7 млн человек, следует из данных турецкого Минтуризма. Первое место по числу приезжающих в Турцию туристов заняла Россия. За восемь месяцев Турцию посетили 4,35 млн россиян, что на 44,8% больше, чем в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно статистике, которую приводит портал T24, на втором месте по числу приезжающих в Турцию туристов расположилась Германия, откуда приехали 4,08 млн путешественников (+6% относительно января—августа 2022-го). Третье место заняла Великобритания с 2,65 млн туристов (+12,36%). В пятерку лидеров также вошли Болгария и Иран.

За прошедший месяц иностранный турпоток в Турцию составил 6,66 млн, показатели августа текущего года на 5,65% превысили результаты аналогичного месяца в 2022 году. Лидером среди иностранных туристов в последний месяц лета стала Германия, откуда приехали 871,27 тыс. туристов (+1,5% к августу 2022-го). На втором месте — Россия (852,6 тыс., +5,68%). Замыкает тройку Великобритания (588 тыс.,+6,9%).