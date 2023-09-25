У Ирбитского молокозавода похитили 28,6 млн рублей, возбуждено уголовное дело

В отношении «неустановленного лица» с ОАО «Ирбитский молочный завод» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) из-за хищения 26,8 млн руб. Максимальное наказание по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. Об этом сообщил источник порталу 66.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным портала, поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление начальника службы безопасности. «В нем указано, что в декабре 2019 года руководство завода провело конкурс на оказание транспортно-экспедиционных услуг. Единственным участником стала компания ООО "Уралагротехника — Два", которую признали победителем»,— сказано в сообщении.

Как сообщил источник издания, 1 февраля 2020 года с ООО «Уралагротехника — Два» был заключен договор. Согласно условиям, оплату должны была произвести после оказания услуг. Однако компания отказалась их оказывать.

По результатам проверки было установлено, что до торгов завод перевел 10 млн руб. по договору займа на расчетный счет указанной компании. «Несмотря на то, что оплату за услуги должны были произвести после их оказания, по указу неустановленных должностных лиц "Ирбитского молочного завода" компании сделали предоплату. В итоге завод понес ущерб в размере 26,8 млн руб.»,— передает портал.

В рамках уголовного дела, как сообщает издание, на допрос вызывали бывшего генерального директора молочного завода Сергея Суетина. Он руководил предприятием с 2012 по 2022 годы. 1 августа свердловское заксобрание одобрило отчуждение 49% акций предприятия. Против этого решения голосовали восемь депутатов.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте