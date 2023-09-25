Двум пляжам в Геленджике присвоили синие флаги

Три пляжа в Геленджике получили синие флаги стандарта качества. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Речь идет о пляжных территориях «Дельфин» и «Центральный».

«Таким образом, на сегодняшний день из 69 благоустроенных территорий муниципалитета 28 прошли классификацию, 14 из них получили высшую категорию»,— отметил глава города Алексей Богодистов.

Синий флаг соответствует I высшей категории качества пляжа, утвержденной Ростуризмом в 2020 году. Всего в Краснодарском крае в текущем году действуют 575 пляжных территорий, из которых высшую оценку соответствия качеству получили 87 пляжей.

Анастасия Донскова

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