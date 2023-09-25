В Сочи задержали водителя Mercedes, устроившего дрифт на перекрестке в Адлере. Об этом сообщила пресс-служба УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Видео, на кадрах которого мужчина устраивает опасный заезд, распространились в соцсетях. В результате проверки выяснилось, что нарушителем является 24-летний местный житель.

В отношении задержанного были составлены три административных протокола. Мужчина будет ожидать решения суда в камере для задержанных, отметили в ведомстве.

Анастасия Донскова

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