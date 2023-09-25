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В Ростовской области псевдополковник ФСБ задержан за хищение денежных средств

В Ростовской области задержан гражданин, который представляясь сотрудником ФСБ, похищал деньги у предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ региона. По данным «Ъ», уголовное дело мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбуждено в отношении Валерия Пака.

Согласно официальному сообщению УФСБ, подозреваемый выдавал себя за водителя одного из руководителей ведомства и предлагал содействие заинтересованным в этом предпринимателям. Одним из обратившихся к нему за помощью лиц был руководитель оборонного оборонного предприятия, отдавший мошеннику 2 млн руб. в обмен на решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности.

По данным источника «Ъ» в правоохранительных органах, о помощи псевдополковника просил директор таганрогского предприятия АО «Звезда-Стрела» Владимир Масленский, которого осенью прошлого года самого задержали по подозрению в мошенничестве на сумму более 15 млн руб. при реализации государственных контрактов.

Анастасия Назарова

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