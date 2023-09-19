Около четырех тысяч семей купили жилье в Петербурге с использованием соцвыплат

С начала 2023 года почти четыре тысячи семей смогли приобрести квартиры в Санкт-Петербурге с помощью социальных выплат. Из городского бюджета на эти цели потратили более 13 млрд рублей, сообщает 19 сентября пресс-служба Смольного.

В городской администрации напомнили, что социальные выплаты на приобретение и строительство жилья получают шесть категорий очередников: жители расселяемых коммунальных квартир, молодые и многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, заемщики и созаемщикам по ипотечным кредитам, граждане из «общей очереди» и молодые семьи.

Всего в 2023 году обеспечить социальными выплатами намерены более пяти тысяч петербургских семей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что многодетным семьям в Петербурге подарили микроавтобусы.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте