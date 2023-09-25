Жителя Ижевска осудили за нанесение свастики на стены зданий

В столице Удмуртии перед судом предстал 30-летний местный житель, которого обвиняют в неоднократной демонстрации нацисткой символики (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества региона, мужчина несколько раз наносил изображения на стены домов и заборы. Все это произошло в июне.

Отмечается, что ранее ижевчанин также привлекался к ответственности за публичное демонстрирование нацистской атрибутики.

Суд назначил мужчине 1,5 лет в исправительной колонии строгого режима. При вынесении решения также учитывались данные о личности, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства. В частности, состояние здоровья мужчины и рецидив преступления.