Константин Окунев получил штрафов на 600 тысяч руб.

20 сентября Пермский краевой суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции в отношении экс-депутата заксобрания и оппозиционного политика Константина Окунева. Решение об этом политик опубликовал в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее Дзержинский райсуд Перми оштрафовал его за пост во «Вконтакте», пишет пермский интернет-портал «Звезда», в котором полицейский участок автор называет «мусарней».

За это на него был составлен административный протокол по статье 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Адвокат Окунева пытался оспорить решение, но краевой суд отклонил апелляцию и утвердил штраф в 20 тыс. руб.

Таким образом, в отношении политика составлен девятый административный протокол. Как подсчитала «Звезда»: три из них были составлены на него за критику Владимира Путина, два — за дискредитацию армии, остальные за «унижение чести и достоинства» полицейских, а также за демонстрацию нацистской символики.

По семи протоколам штрафы оплачены на сумму 347 тыс. руб. Еще по 270 тыс. не подошел срок оплаты. Общая сумма штрафов на него — более 600 тысяч рублей, подсчитало издание