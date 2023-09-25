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Коммерсантъ FM
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Омич отыгрался на родне

Житель рабочего поселка расстрелял детей и шурина

В Омской области житель рабочего поселка Любино подозревается в убийстве трех человек — двоих своих малолетних детей и брата жены. Мужчина расстрелял их из охотничьего ружья. Поводом стала ссора с супругой, которая потребовала развода. Во время расправы женщина с еще двумя детьми смогла убежать из дома и заявить в полицию о произошедшем. Совершив преступление, мужчина покончил с собой.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Следователи СУ СКР по Омской области устанавливают обстоятельства убийства трех человек в поселке Любино. В преступлении подозревается 34-летний местный житель, который, по версии следствия, из ревности решил застрелить членов своей семьи. По предварительной информации, мужчина находился в процессе развода с супругой, процесс длился уже более полугода.

Вечером 24 сентября мужчина пришел в частный дом, где в тот момент находилась его 30-летняя супруга с родным братом и четырьмя детьми. Подозреваемый предложил жене вновь съехаться, однако получил отказ. Разозлившись, он схватился за охотничье ружье. Первый выстрел он произвел в брата супруги, ранение оказалось смертельным. Испугавшись, женщина схватила малолетнюю дочь за руку и побежала к соседям, крикнув остальным детям убегать.

Второй выстрел глава семьи произвел в спину трехлетнего сына, а затем, догнав за оградой старшего, пяти лет, выстрелил ему в голову. После того как нападавший понял, что его жене и двум другим детям (одного года и семи лет) удалось сбежать, он покончил жизнь самоубийством.

По факту произошедшего следователями возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних).

Как сообщили правоохранители, семья характеризовалась положительно, на учете в органах попечительства не состояла. Согласно информации следствия, подозреваемый был охотником и хранил ружье в сейфе. Мужчина работал вахтовым методом, в то время как женщина уже несколько лет была в декретном отпуске.

Прокуратура Омской области взяла на особый контроль расследование уголовного дела. Ведомству предстоит проверить соблюдение законодательства органами системы профилактики, лицензионно-разрешительного законодательства по факту хранения огнестрельного оружия. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал заместитель прокурора Омской области Дмитрий Попов, а также прокурор Любинского района Омской области Николай Полищук.

Лолита Белова, Новосибирск

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