На Урале прошли торжества в честь перенесения мощей Симеона Верхотурского

В Верхотурье прошли празднования, посвященные перенесению мощей святого праведного Симеона Верхотурского. Торжественное богослужение в Крестовоздвиженском соборе Свято-Николаевского монастыря возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий.
В честь праздника прошел крестный ход из Алапаевска в Верхотурье длиной 180 км. В течение 11 дней 85 паломников с молитвами несли иконы великомученицы Екатерины и праведного Симеона. Организатор крестного хода Олег Морозов отметил, что крестный ход «стал удивительным»: паломникам помогала погода — не было ни одной капли дождя. В следующем году крестный ход планируют пройти из Екатеринбурга. Длина маршрута составит 360 км.
Первое перенесение мощей святого Симеона прошло 25 сентября 1704 года — из села Меркушино, где он жил, в Верхотурский монастырь во имя святителя Николая. В 1929 году советские власти изъяли мощи и поместили в музей. В 1989 году они были возвращены РПЦ, сначала они находились в одном из храмов Свердловска. 24 сентября 1992 года их вернули в Верхотурье.