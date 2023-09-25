Глава СК потребовал ареста обвиняемого в убийстве южноуральца — участника СВО

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал добиваться заключения под стражу обвиняемого в убийстве бойца ЧВК «Вагнер» в Карталинском районе. Такое поручение дано руководителю управления СКР по Челябинской области Петру Решетникову, сообщается в информационном центре СК России.

Инцидент произошел 16 сентября в поселке Новокаолиновый. Потерпевший Максим Никитин находился в отпуске после участия в СВО и в тот день он проводил время в баре с друзьями. Когда одну из девушек на улице схватил за волосы 19-летний боец смешанных единоборств, тот заступился за нее. Молодой человек ударил Максима Никитина, от чего тот упал и ударился головой. На следующий день участник СВО умер в больнице.

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