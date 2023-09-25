Прокуратура Башкирии внесла представление главе минземимущества республики

Прокуратура Башкирии внесла представление министру земельных и имущественных отношений республики Наталье Полянской из-за нарушения прав многодетных семей при предоставлении земельных участков, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка показала, что, несмотря на то, что право на получение земельных участков для жилищного строительства на льготных условиях имеют 14 тыс. семей региона, темпы формирования таких участков остаются низкими, а министерство не принимало меры по содействию муниципалитетам в сокращении очередности. Так, в 2022 году только 5% семей смогли получить участки.

В Краснокамском районе незаконно предоставили земельный участок площадью 53 га третьим лицам, что послужило основанием для обращения прокурора района в суд с иском о признании сделки недействительной.

Также выявлены факты нарушения сроков рассмотрения заявлений о постановке граждан льготной категории на учет, перечисления единовременной денежной выплаты. Просрочка составила около 20 дней. В результате принятых мер выделено дополнительное финансирование на эти цели, отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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