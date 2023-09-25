Вынесен приговор по делу об убийстве сотрудника ГИБДД в 1997 году

Житель иностранного государства, мужчина в возрасте 51 года, признан виновным в убийстве сотрудника ГИБДД. Преступление было совершено в 1997 году. Фигурант дела осужден по ст. 191.2 УК РСФСР, п. «ж» ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК РФ. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 24 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режим»,— говорится в сообщении.

По версии следствия, преступление было совершено 4 марта 1997 года. Подсудимый в составе ОПГ в квартире жилого дома по ул. Газовиков в Оренбурге совершил убийство знакомого, который также состоял в группировке. Мужчину застиг на месте преступления сотрудник милиции, которого обвиняемый застрелил из огнестрельного оружия.

Ранее в Оренбурге глава ОПГ был осужден за стрельбу в милиционеров и удушение соперника. Его приговорили к аналогичному сроку лишения свободы.

Георгий Портнов