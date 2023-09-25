В мэрии Воронежа ввели масочный режим на совещаниях

В администрации Воронежа из-за роста заболеваемости вирусными инфекциями ввели масочный режим при проведении крупных совещаний. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе мэрии. Там также отметили, что вводить масочный режим в школах на сегодня не планируется.

За прошедшую неделю в Воронежской области зарегистрировано 177 случаев COVID-19, что на 56,64% выше уровня заболеваемости предыдущей недели. Как уточнили в управлении Роспотребнадзора по региону, вводить ограничительные мероприятия на территории области сейчас не планируется. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период. В ведомстве отмечают, что преобладающими в Воронежской области остаются варианты штамма «омикрон».

С конца августа в мире растет заболеваемость COVID-19, в том числе из-за появления нового варианта «омикрона» под названием «пирола». Глава Роспотребнадзора пока не видит оснований для введения масочного режима. По данным на 20 сентября, в России «пиролу» не фиксировали.

Сергей Толмачев, Воронеж