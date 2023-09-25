Бывший главный судебный пристав Прикамья не смог обжаловать приговор

Пермский краевой суд сегодня оставил без изменений приговор в отношении бывшего руководителя УФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова. Как сообщает телеграм-канал суда, его апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. При этом в пользу государства конфисковано имущество осужденного на сумму более 15,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, господин Кожевников в мае этого года был приговорен к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Как установили следствие и суд, он причастен к 40 коррупционным преступлениям. Среди них 38 взяток, организация мошенничества в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями. По версии следствия, в 2017–2018 годах Кожевников получал взятки в размере от 11 тыс. руб. до 1 млн руб. за помощь предпринимателям в обналичивании около 222 млн руб. через счет ФССП.

Суд также приговорил его к штрафу в размере 15 млн руб.

Сам господин Кожевников вину категорически отрицает, настаивая, что его оговорили бывшие подчиненные, которые и организовали незаконную схему.