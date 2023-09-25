Регулярные рейсы «Метеора» запустят весной 2024 года

Регулярные рейсы «Метеора» по маршруту Елабуга-Сарапул запустят уже в следующем году. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, это станет важным шагом для развития туристического обмена между республиками, а также создания новых туристических предложений. Первый пробный рейс на скоростном судне состоялся 23 сентября.

«Суда "Метеор" производятся в Республике Татарстан на заводе им. Горького. Опыт судостроения у завода колоссальный, он выпускает не только гражданскую технику, но и оборонную. На сегодняшний день наша компания приобрела два таких судна. Команде мы также уделяем много внимания. Маршрут не простой, необходимо проходить шлюз, сложный участок — гидроузел. Все наши капитаны имеют хороший опыт и навыки судовождения»,— прокомментировал генеральный директор АО «Флот Республики Татарстан» Роман Лизалин.

Роман Лизалин добавил, что судно идет с «комфортной и безопасной» скоростью — 60 км/ч. Старые «Метеоры» не превышали скорость 55 км/ч. Судно построено по всем современным требованиям систем безопасности и экологичности. В нем увеличено пространство между креслами, повышена шумоизоляция, есть оборудование для людей с ограниченными возможностями, а также имеется буфет и смотровая площадка.

В Сарапуле делегацию встречали глава города Виктор Шестаков, а также руководитель агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш и заместитель председателя правительства Удмуртии Игорь Асабин.

«"Метеор" даст нам новый толчок для развития речного туризма и взаимодействия между регионами. Мы планируем, что будет больше туристов. Задача сегодняшнего дня встретиться с туроператорами Татарстана и Удмуртии, чтобы сформировать продукт, который в следующем году будет выпущен. Важно, что путешествовать можно было не только по Сарапулу, но и посетить Ижевск, Глазов, Воткинск»,— отметила госпожа Бадаш.

Председатель государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов подчеркнул, что «Метеор» также позволит привлечь гостей из других регионов России.

«Удмуртия имеет очень сильный положительный туристический имидж и нам часто для того, чтобы посетить республику, не хватает логистики — в туризме это основное. Поездку на "Метеоре" надо воспринимать не просто как перевозку из одного пункта в другой, это отдельное туристическое путешествие с великолепными видами. Цена билета тестового рейса будет понятна в следующем году, но сейчас рассматривается программа субсидирования перевозок. Здесь должно быть участие федерального и регионального бюджетов»,— сказал Сергей Иванов.

Напомним, рейсы планируют организоваться с мая по октябрь 2024 года по пятницам, субботам и воскресеньям, всего 66 поездок. Ориентировочно стоимость билета в один конец составит 1,5 тыс. руб. Один «Метеор» вмещает 120 пассажиров.