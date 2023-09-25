На Ставрополье ожидают снижение урожая груш на 16% в 2023 году

В текущем сезоне садоводы Ставропольского края рассчитывают собрать 460,5 т груш, что на 16% меньше, чем валовый сбор 2022 года, когда было собрано 579 т плодов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства региона.

По данным ведомства, сегодня в крае уже собрано 137 т груш при средней урожайности 67,8 ц/га. В прошлом году урожайность составила 81,6 ц/га. Уборка фруктов идет в Петровском, Георгиевском и Кочубеевском округах. В основном, на Ставрополье выращивают сорт «Талгарская красавица».

Отмечается, что в текущем году общая сумма субсидий на развитие садоводства, выделенная 23 сельхозпредприятиям Ставропольского края, составила 482 млн руб., из которых 29 млн руб. — средства краевого бюджета.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», снижение прогноза по урожаю плодово-ягодной продукции относительно результатов прошлого года в Ставропольском крае связано с холодной весной 2023 года.

Анастасия Назарова