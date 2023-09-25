Врио главы «Соликамскбумпрома» назначена вице-президент по экономике и финансам

Совет директоров АО «Соликамскбумпром» 21 сентября провел заседание, на котором назначил временно исполняющего обязанности президента акционерного общества. Как сообщает пресс-служба предприятия, этот пост заняла Наталия Ступникова, вице-президент «Соликамскбумпрома» по экономике и финансам. Также совет директоров АО определил дату внеочередного собрания, на котором планируется избрать нового президента компании — оно состоится 8 декабря этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Ступникова

Фото: Соликамскбумпром Наталья Ступникова

Фото: Соликамскбумпром

АО «Соликамскбумпром» создано в 1992 году на базе Соликамского целлюлозно-бумажного комбината. Основным направлением деятельности компании является производство газетной бумаги. Выручка по итогам 2022 года — 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 1,5 млрд руб. С момента образования АО должность президента предприятия занимал Виктор Баранов, до этого с 1976 года работавший на Соликамском ЦБК на разных должностях. 7 сентября Виктор Баранов скончался на 70-ом году жизни.