Курганы в Красноармейском районе включили в реестр объектов культурного наследия

В государственный реестр объектов культурного наследия включили 27 курганов и курганных групп в Красноармейском районе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Памятники археологии несут в себе информацию о различных исторических эпохах и культурах. Для степных территорий они являются основным источником знаний о прошлом. Включение в реестр обеспечит дальнейшее сохранение этих объектов»,— отметил вице-губернатор Роман Лузинов.

Расходы на проведение экспертиз об историко-культурной ценности курганов были покрыты из бюджета региона. В общей сложности на территории Краснодарского края насчитывается свыше 15 тыс. исторических объектов — городищ, курганов, могильников, стоянок, дольменов, крепостей и храмов. Обнаруженные памятники истории вносят в перечень выявленных объектов культурного наследия, затем, после проведения необходимых экспертиз, такие объекты включают в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Анастасия Донскова

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