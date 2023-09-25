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Коммерсантъ FM
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Будапешт наложит вето на планы ЕС ввести санкции против атомной энергетики РФ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в рамках Генеральной конференции МАГАТЭ заявил, что венгерское правительство наложит вето на предложения Евросоюза ввести санкции в отношении предприятий российской атомной энергетики. Видеозапись своего выступления господин Сийярто выложил в своем Facebook (принадлежит Meta, запрещена и признана экстремистской в РФ).

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Фото: John Thys / Pool / Reuters

Петер Сийярто

Фото: John Thys / Pool / Reuters

Петер Сийярто отметил, что он изложил свою позицию и на встрече с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым. «Возможность использовать ядерную энергию и делать это в сотрудничестве с "Росатомом" отвечает национальным интересам Венгрии. Строительство АЭС "Пакш-2" продолжает оставаться крупным международным проектом, и помимо "Росатома" в нем участвуют американские, немецкие и французские компании»,— сказал министр (цитата по ТАСС).

АЭС «Пакш» — единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. Она построена советскими специалистами в 1980-х годах и до сих пор работает на российском ядерном топливе. В 2014 году Россия и Венгрия подписали соглашение о строительстве при участии «Росатома» второй очереди АЭС «Пакш» — двух энергоблоков. Сооружение котлована под блоки началось в сентябре 2022 года. В апреле 2023 года Еврокомиссия одобрила внесение поправок, разрешающих «Росатому» вести работы по строительство АЭС на территории Венгрии.

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