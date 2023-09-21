В Свердловской области дизельное топливо за два месяца подорожало на 35%

С конца июля стоимость дизельного топлива у основного поставщика ГСМ в Свердловской области ООО «Газпромнефть-региональные продажи» выросла почти на 35%. Так, если 21 июля цена была 56,8 тыс. руб. за 1 тонну, то 21 сентября — 76,6 тыс. руб. Об этом пишет 66.ru со ссылкой на данные министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона.

В ведомстве отметили, что рост цен на ГСМ произошел в период сбора урожая сельхозпроизводителями. На фоне этого МинАПК и «Союз животноводов Урала» направили обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС)

Помимо этого, обращение за подписью первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова о сохранении согласованных объемов поставки дизельного топлива и бензина АИ-92 до окончания проведения уборочных работ было направлено в ООО «Газпромнефть-Региональные продажи».

По данным Росстата, розничные цены на бензин и дизельное топливо с начала нынешнего года по 18 сентября в стране выросли на 9,4%. В середине августа российские аграрии столкнулись с резким ростом цен на дизельное топливо и перебоями в его поставках.

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