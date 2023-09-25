Кредитный рейтинг Кубани подтвердили на уровне АА (Ru)

Кредитный рейтинг Краснодарского края подтвердили на уровне АА (Ru) с прогнозом «Стабильный». Сведения об этом опубликовало рейтинговое агентство «Акра».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Галина Забелина Фото: Галина Забелина

Уровень региона обеспечили умеренно низкая долговая нагрузка, умеренно высокая операционная эффективность бюджета, диверсификация налоговых доходов и объем средств на собственных счетах субъекта.

«Согласно данным по исполнению бюджета за семь месяцев текущего года, доходы бюджета продемонстрировали прирост порядка 35% относительно аналогичного периода прошлого года, поступления по налогу на прибыль возросли на 61%, а по НДФЛ — на 13%, при этом расходы увеличились на 30%»,— говорится в сообщении.

По оценке экспертов, регион испытывает умеренно низкую долговую нагрузку. В начале текущего года внешний долг края составлял 112,6 млрд руб., предварительно показав рост на 13% за период 2022 года. Однако частичное погашение облигаций на сумму 5,5 млрд руб., привлечение бюджетных кредитов и пополнение остатка средств на едином счете бюджета обеспечили сокращение показателя до 109,3 млрд руб. уже к сентябрю 2023 года.

Большую часть задолженности региона составляют бюджетные кредиты (83%), остаток — облигационные займы. В то же время специалисты прогнозируют рост долговых обязательств по итогам 2023 года из-за привлечения бюджетных кредитов на капитальные цели.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram