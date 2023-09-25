Экс-чиновник Иркутской области пошел под суд за махинации с землей на 42 млн руб

Бывшего замглавы администрации Молодежного муниципального образования Иркутского района и его знакомого признали виновными в махинациях с земельными участками площадью 8 га, сообщает СКР региона. Им предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

С 2012 по 2014 года обвиняемые оформили право собственности на подставных лиц на 29 земельных участков Молодежного муниципального образования, якобы расположенных на этой территории. После этого фигуранты дела продали 11 участков предпринимателю, который не был в курсе преступной схемы. Деятельность мошенников была пресечена в 2018 году. Ущерб от их действий составил 41,6 млн руб.

Бывшему госслужащему суд назначил 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима с лишением права занимать должности на госслужбе в течение 6 лет. Его подельник получил 8 лет в колонии общего режима. Также злоумышленникам назначил штраф в 900 тыс. руб.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев