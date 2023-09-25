В Петербурге выставили на торги участок на Выборгской набережной

В Санкт-Петербурге выставлен на торги земельный участок площадью около 2 тыс. кв. м на первой линии Выборгской набережной. Цена лота была снижена со 142 млн руб. до 135 млн руб., следует из каталога Российского аукционного дома.

Участок расположен по адресу: Выборгская наб., д. 55к1. Торги пройдут 19 октября, прием заявок ведется до 18 октября. На участке расположено два нежилых здания, одно площадью 105 кв. м, другое — 31 кв. м. На соседних участках располагается автосалон Gregory's cars, ресторан Burger King, бизнес-центр «Акватория» и жилой дом товарищества Невской ниточной мануфактуры.

Согласно градостроительному плану, предлагаемый участок расположен в территориальной зоне ТД1-1 — общественно-деловая зона, в которой разрешено строительство офисов и жилых домов. Среди возможных видов использования земли владелец лота перечисляет: размещение апарт-отеля, многофункционального центра, офисов или ресторана.

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