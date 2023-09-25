5-летний ребенок и взрослые пострадали в ДТП с нетрезвым водителем в Удмуртии

В Завьяловском районе Удмуртии на трассе, соединяющей окружную Ижевска с поселком Сокол, 23 сентября около 18:20 произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 37-летняя нетрезвая женщина за рулем Kia Rio съехала в кювет и перевернулась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожной аварии водитель, а также пассажиры в возрасте 42 и 5 лет, получили травмы. Всем потребовалась госпитализация.

В отношении нарушительницы возбудили административные материалы по факту нетрезвого вождения и совершения ДТП, повлекшего вреда здоровью пассажиров. Кроме того, в подразделение по делам несовершеннолетних направлены материалы для решения вопроса о привлечении к ответственности законного представителя (ч. 1 ст.5.35 КоАП РФ).