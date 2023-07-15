Иностранца задержали в Петербурге после погони и нападения на полицейского

Полиция в Санкт-Петербурге задержала иностранного гражданина, подозреваемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как сообщили 15 июля в ГСУ СК РФ по Петербургу, уголовное дело возбудил следственный отдел по Петроградскому району.

По версии следствия, вечером 12 июля напротив дома 1 строения 21 в Александровском парке на Кронверкской набережной сотрудники ГИБДД после погони остановили за нарушение ПДД автомобиль «Хендай Солярис». Во время задержания водитель машины якобы ударил сотрудника полиции. СК публиковал видео.

В настоящий момент мужчина задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и выборе меры пресечения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге сотрудницу полиции заподозрили в фиктивной регистрации мигрантов.