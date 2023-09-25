Уфимец приговорен к трем годам колонии за истязание жены и детей

Советский районный суд Уфы вынес приговор 34-летнему Умару Татриеву. Он признан виновным в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ), истязании, совершенном в отношении двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних (пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ), сообщает пресс-служба СКР по Башкирии.

Как установило следствие, подсудимый систематически избивал жену и детей, совершал в отношении них «иные насильственные действия, причиняя им физические и психические страдания», отмечается в сообщении.

По данным «Ъ-Уфа», Умар Татриев является оперативником районного отдела МВД по Уфе. Сейчас он отстранен от работы, решается вопрос о его увольнении.

Майя Иванова

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