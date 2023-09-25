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Коммерсантъ FM
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Рафаэль Гросси утвержден генеральным директором МАГАТЭ до 2027 года

Действующий генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси утвержден на очередной четырехлетний срок. Должность гендиректора агентства он будет занимать до 2 декабря 2027 года. Такое решение приняли делегаты 67-й генеральной конференции МАГАТЭ.

Фото: Leonhard Foeger, Reuters

Фото: Leonhard Foeger, Reuters

«Только что приняв присягу на второй срок, я хотел бы прежде всего сказать вам, что оказанное мне доверие трогает и вдохновляет. Я еще более мотивирован и предан своему делу, чем 2 декабря 2019 года, когда принял присягу в качестве шестого гендиректора этого замечательного учреждения»,— сказал господин Гросси в ходе конференции (цитата по сайту МАГАТЭ).

Выступая с речью после принятия присяги, Рафаэль Гросси отметил, что в последние годы мировая безопасность столкнулась с серьезными вызовами. «Сначала мы увидели пандемию глобального масштаба, какой мир не переживал уже столетие. И как будто этого было недостаточно. Сейчас мы столкнулись с войной в Европе, впервые под серьезной угрозой оказались безопасность и надежность ядерной программы»,— подчеркнул господин Гросси. По его словам, все это усложняет борьбу с изменениями климата, бедностью, голодом и нехваткой продовольствия.

Полномочия Рафаэля Гросси истекали 2 декабря 2023 года. В марте Совет управляющих МАГАТЭ назначил Рафаэля Гросси на должность гендиректора агентства еще на четыре года. Согласно уставу, это решение необходимо было утвердить генеральной конференцией.

Милена Костерева

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