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В Прикамье планируют запретить торговлю вейпами в киосках

В Пермском крае планируется принять региональный закон, запрещающий продажу вейпов в киосках и ларьках. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Сегодня на аппаратном совещании поручил ускорить доработку законопроекта. Он уже готов и проходит финальные согласования, затем вынесем его на рассмотрение в Заксобрание. Уверен, что депутатский корпус поддержит эту инициативу»,— написал губернатор.

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

В мае этого года в России были увеличены штрафы за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним: для граждан они выросли с 20-40 тыс. руб., до 40-60 тыс. руб., для должностных лиц — с 40-70 тыс. руб. до 150-300 тыс. руб., для юрлиц со 150-300 тыс. руб. до 400-600 тыс. руб. Кроме того, летом начал действовать федеральный закон, ограничивающий места продажи вейпов и ужесточающий правила их оборота.

По оценке краевых властей, несмотря на эти меры, в Прикамье ситуация пока кардинально не поменялась. В этом месяце полицейские проверили 380 точек по продаже вейпов в Перми, Кунгуре, Кудымкаре, Соликамске и Березниках, в результате проверок было выявлено 114 нарушений. «Поэтому в дополнение к федеральным ограничениям предлагаем принять региональный закон — полностью запретить. Во всех территориях Пермского края»,— пояснил господин Махонин.

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